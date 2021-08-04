6 أطعمة صيفية للتغلب على الحرارة وتعزيز الصحة

يجلب الصيف معه الفواكه والخضروات الطازجة، التي يمكن أن تساعد في التغلب على الحرارة الشديدة، وتأتي مع فائدة إضافية تتمثل في كونها صحية للجسم.

لذلك نشر موقع "هندستان تايمز" مجموعة من المعلومات حول بعض الأطعمة التي تعتبر منعشة تمامًا للاستهلاك أثناء حرارة الصيف.

قهوة وشاي مثلج

لا يوجد شيء منعش مثل الجلوس بجانب الماء في يوم مشمس، واحتساء المشروبات الباردة المثلجة، حيث يمكن لفنجان بسيط من القهوة مع أكوام من الجليد أن يقطع شوطًا طويلاً في بدء اليوم.

وأظهرت دراسة حديثة أن تناول فنجان من القهوة المحتوية على الكافيين يوميًا يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد غير الميلانيني بحوالي 10٪، ويمكن أن يساعد الشاي المثلج المصنوع منزليًا أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر والسكري، لأنه غني بفئة من مضادات الأكسدة تسمى الفلافونويد، ويساعد رش عصير الليمون في الشاي أيضًا في الحفاظ على مضادات الأكسدة، مما يجعله مشروبًا صيفيًا مثاليًا.

البطيخ

يمكن أن يؤدي الجفاف إلى عدة مشاكل إضافية، خاصة خلال فصل الصيف، لذلك يجب تناول البطيخ، حيث يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء مما يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم، ويساعد في البقاء رطبًا بشكل صحيح، والحفاظ على الذاكرة حادة وامتلاك بشرة صافية.

ويساعد البطيخ أيضًا في إنقاص الوزن عندما يقترن بالتمارين الرياضية، وذلك لأنه يحتوي على معدل عالٍ من الماء.

المانجو

إذا كنت لا تؤمن بحساب السعرات الحرارية، فإن المانجو هي أفضل علاج صيفي، حيث يمكن أن يساعد محتوى الحديد العالي في المانجو على زيادة محتوى الكالسيوم في الجسم، وتعتير المانجو فاكهة منعشة للغاية يمكن أن تساعد في منع السكتات الدماغية الحرارية، وتحتوي المانجو على نسبة عالية من الفيتامينات A وC التي تساعد في بناء جهاز المناعة.

السلطة

تساعد السلطة في حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، كما أنها تساعد في إصلاح البشرة الجافة عن طريق تقوية دفاعات البشرة ضد أشعة الشمس.

التوت

الصيف هو الموسم العصير لجميع أنواع التوت المليئة الفلافونويد، التي تساعد الجسم على محاربة العديد من الأمراض الخطيرة، ومن المعروف أيضًا أن الفراولة والتوت يعملان على زيادة تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، وتجديد الجلد وتقليل الحساسية للضوء، مما يجعل البشرة تبدو أكثر إشراقًا وتحسين ملمسها.

عصير طازج

يعتبر العصير الطازج سمة مميزة لوجبة إفطار صيفية جيدة التجهيز، لأن معظم الفواكه المتوفرة خلال فصل الصيف تعمل ببراعة كعصير.