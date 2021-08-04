تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي

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أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء تزايد حدة انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر بنك جيبون لمديري مشتريات قطاع الخدمات خلال يوليو الماضي إلى 4ر47 نقطة، مقابل 48 نقطة خلال حزيران/يونيو الماضي.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

جاء هذا الانخفاض الجديد للمؤشر الرئيسي معتدلا بشكل عام حيث تضرر نشاط الشركات من الارتفاع الأخير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا. كما تراجع تدفق الأعمال الجديد للشركات بوتيرة أسرع خلال الشهر الماضي.

واستمر تراجع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثامن عشر على التوالي، رغم أن التراجع الأخير كان طفيفا بشكل عام. وأشار أعضاء لجنة المسح التي تصدر المؤشر إلى استمرار تراجع الطلب نتيجة استمرار القيود الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية في البلاد.

من ناحية أخرى سجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في اليابان 8ر48 نقطة خلال تموز/يوليو الماضي مقابل 9ر48 نقطة في حزيران/يونيو الماضي.