اتحاد أطباء الأطفال في ألمانيا يحذر من تكرار نقص الأدوية

حذر اتحاد أطباء الأطفال في ألمانيا من تجدد اختناقات الإمدادات فيما يتعلق بالأدوية في موسم البرد.

وقال رئيس الاتحاد، توماس فيشباخ، في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: "هناك مخاوف من أنه إذا كانت هناك موجات عالية من العدوى مثل العام الماضي، فسيضطر الآباء إلى قطع مسافات طويلة داخل المدينة بحثا عن شراب الحمى أو المضادات الحيوية"، مضيفا أن القانون الخاص بمكافحة هذه الاختناقات يسير في الاتجاه الصحيح، "لكنه بالتأكيد لن يساعدنا خلال هذا الشتاء وقد لا يكون أيضا كافيا على المدى الطويل".

وأوضح فيشباخ أن الاختناقات الدوائية أصابت العيادات بشلل جزئي، لأن الموظفين اضطروا للبحث عن الأدوية التي يحتاجونها هاتفيا لدى العديد من الصيدليات، وقال: "لذلك نتطلع بقلق إلى الخريف والشتاء المقبلين".

تجدر الإشارة إلى أنه صدر قانون في يوليو الماضي يلزم بتخزين كميات تكفي لعدة أشهر للأدوية التي يكثر استخدامها، إلى جانب تخفيف قواعد الأسعار بحيث تكون عمليات توريد الأدوية إلى ألمانيا أكثر ربحية للمصنعين.

وقال فيشباخ إن حتى هذا الإصلاح "ليس جذابا بدرجة كافية لشركات الأدوية لدفعها لإنتاج أدوية وبيعها في ألمانيا، على سبيل المثال بسبب الأسعار الثابتة المحددة، وأضاف: "هذه مؤسسات تجارية تكسب أكثر في الخارج".