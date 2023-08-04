ارتفاع أرباح موتورولا سوليوشنز في الربع الثاني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة "موتورولا سوليوشنز" للمعدات التكنولوجية والبرمجيات ، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها ، أن أرباحها في الربع الثاني ارتفعت عن العام السابق وتجاوزت تقديرات المحللين.

وبلغ إجمالي أرباح الشركة 371 مليون دولار، أو 15ر2 دولار للسهم الواحد، بالمقارنة مع 228 مليون دولار، أو 33ر1 دولار للسهم، في الربع الثاني من العام الماضي.

وباستثناء البنود، أعلنت شركة "موتورولا سوليوشنز" يوم الخميس عن أرباح معدلة قدرها 458 مليون دولار أو 65ر2 دولار للسهم لهذه الفترة.

وتوقع المحللون في المتوسط أن تجني الشركة 51ر2 دولار لكل سهم، وفقا للأرقام التي جمعها محللون. وعادة ما تستبعد تقديرات المحللين البنود الخاصة.

وارتفعت إيرادات الشركة الفصلية بنسبة 1ر12 % لتصل إلى 40ر2 مليار دولار، مقابل 14ر2 مليار دولار العام الماضي.