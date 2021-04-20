التشيك تنضم رسميا إلى إعلان مجموعة السبع لدعم طويل المدى لأوكرانيا

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انضمت التشيك رسميا إلى إعلان مجموعة السبع حول توفير دعم طويل المدى لأوكرانيا، طبقا لما ذكرته وزارة الخارجية التشيكية في موقعها الالكتروني.

واتخذت الحكومة القرار على هامش قمة "منظمة حلف شمال الأطلسي" التي عقدت في يوليو الماضي، في مدينة فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا.

ويعبر الإعلان عن تقديم دعم لأوكرانيا، وهي تدافع عن سيادتها ووحدة أراضيها، وتعيد بناء اقتصادها وتحمي مواطنيها وتسعى للاندماج مع المجتمع "الأورو-الأطلسي".

وتعمل دول مجموعة السبع وغيرها التي تريد الانضمام، الآن على تحديد جوهر تلك الالتزامات الأمنية طويلة المدى مع كييف.

وكانت دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى قد ذكرت في إعلانها الشهر الماضي أنها تعتزم تزويد القوات البحرية والجوية في أوكرانيا بمعدات حديثة لردع روسيا، وذلك ضمن التزامات أمنية طويلة المدى.

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان وكندا وألمانيا. ويمكن لدول أخرى الانضمام للإعلان.

وقدمت المجموعة بالفعل مساعدات عسكرية لكييف، ولكن للقوات البرية بصورة أساسية.

يشار إلى أنه لم يتم بعد إرسال مقاتلات أو سفن حربية حتى الآن.