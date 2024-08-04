سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، تفاصيل مبادرة استغلال نبات ورد النيل وتحويله لمنتج.

وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، الأحد: إزالة نبات ورد النيل يتم بشكل مستديم منذ فترات طويلة، مشيرا إلى أن الدكتور هاني سويلم وزير الري أطلق مبادرة جديدة لاستغلال ورد النيل بعد إزالته.

وتابع محمد غانم، "سوف يتم استغلال ورد النيل من خلال تدريب السيدات في المناطق الريفية على استخدام نبات ورد النيل في صناعة مشغولات يدوية".

واختتم المتحدث الرسمي لوزارة المائية والري حديثه، أنه تم الاتفاق مع مبادرة حياة كريمة على استهداف السيدات لتوفير فرص عمل لهن من خلال تدريبهن على استخدام نبات ورد النيل.