محافظ الغربية يتفقد أعمال مستشفى طنطا العام الجديد

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، جولة ميدانية لمتابعة المشروعات الجارية بمركز ومدينة طنطا، لمتابعة الموقف التنفيذي والتأكد من تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

بدأت الجولة بمتابعة صب الأرصفة ضمن أعمال رصف شارع المتوكل بحي ثان طنطا بطول 250 مترا وعرض 14 مترا، وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الشارع والذي يعد أحد الشوارع الحيوية والهامة التي يتم رصفها بالمدينة لتخفف من الاختناقات المرورية.

واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة استمرار الأعمال بمحور محلة منوف والمقام على ترعة القاصد ويمتد من كوبري قحافة حتى كوبري كلية الهندسة بمجمع الكليات بسبرباي بطول 2 كيلو متر.

وأوضح المحافظ أن المحور يمثل حلا جذريا لتوسعة الطريق ومحور مروري يساهم في تحسين حركة النقل بين قرى مركز ومدينة طنطا ومنطقة التلفزيون ومجمع الكليات بالمدينة، ويضمن الحد من الحوادث المرورية الكثيرة والمتكررة بتلك المنطقة، ورفع كاهل المعاناة على المارة وقائدي السيارات والمركبات بالطريق، والحد من الاختناقات والتكدس المرورى.

وأشار إلى أن أعمال تطوير الكورنيش الجديد بطريق محلة منوف تعد استكمالا لخطط التطوير على جانبي ترعة القاصد الممتدة من شارع الجلاء بحي ثان طنطا إلى نهاية استاد طنطا، وسيسهم بشكل كبير تغيير شكل المنطقة بالكامل، وجعلها متنفسا طبيعيا للأهالي وزائري المحافظة.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام الجديد، وأوضح المحافظ أنه جار العمل على قدم وساق للانتهاء من إنشاء المستشفى خلال أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن نسب الانتهاء من المستشفى بلغت 96%.

ومن جانبه أكد الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن المستشفى يقام على مساحة 13100 متر ويتكون من أرضى و4 طوابق علوية وتحتوي على أقسام طوارئ، العيادات الخارجية، قسم غسيل كلوى، قسم العلاج الطبيعي، العناية المركزية، قسم الأشعة، التعقيم المركزي، غرف العمليات، الإنعاش، قسم قسطرة القلب، الحروق، جراحة المناظير، المعامل وبنك الدم، معمل الكيمياء والبكتريولوجى، قسم النساء والولادة، غرف عمليات قيصرية، مخزن أدوية، إقامة مرضى فندقية، استراحات الأطباء والتمريض، المطبخ، المغسلة والمشرحة، إلى جانب مشتملات أخرى تابعة للموقع العام للمستشفى.

وأكد محافظ الغربية، أهمية توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، من خلال تطوير الخدمات الصحية، مشيدا بالدور الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان في تحسين جودة الخدمات الطبية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدا أنّ المحافظة لا تدخر جهدا في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأعرب أهالي طنطا عن سعادتهم بإنشاء هذا المستشفى، مؤكدين أنه سيخفف من الضغط على المستشفيات الأخرى وسيوفر لهم خدمات طبية أفضل.