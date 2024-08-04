محافظ الدقهلية: جولاتي المفاجئة على المخابز مستمرة حتى عودة الانضباط وصرف الخبز لمستحقيه

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدينة المنصورة، وطلخا، وجمصة، وقرية بطرة التابعة لمركز ومدينة طلخا، وقرية بسنديلة التابعة لمركز ومدينة بلقاس؛ لمتابعة العمل بالمخابز البلدية؛ للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين وصرفه لمستحقيه، ومتابعة مستوى النظافة العامة، والتأكد من الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات والاستماع إلى مشاكل واحتياجات المواطنين.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم، موجها بسرعة دراستها وحلها وتقديم المساعدات اللازمة لعدد من الحالات الإنسانية.

وقال المحافظ: جولاتي المفاجئة على المخابز مستمرة حتى عودة الانضباط إليها وصرف الخبز لمستحقيه، ولن يكون هناك تهاون مطلقاً مع من يتلاعب بوزن رغيف الخبز أو جودته أو يمنع وصوله إلى مستحقيه.

وأكد أن انضباط المخابز لن يتم إلا بمشاركة المواطنين مع الأجهزة الرقابية؛ لردع المخالفين من خلال الإبلاغ عن أصحاب المخابز المخالفين لأن صمت المواطن يعد جريمة في حق نفسه وحق المجتمع ككل.

وأوضح المحافظ أن الحد الأقصى للصرف بطاقتين فقط، قائلا: "اللي يلزمه العيش ينزل ياخده"، مشيراً إلى أن رغيف الخبز المدعوم من الدولة لا يعرف قيمته إلا من يستحقه.

وأمر المحافظ، رئيس مباحث التموين، بتحرير محضر نقص أوزان لأحد المخابز في قرية بسنديلة مركز بلقاس، وتعيين مفتش تموين من مديرية التموين يومياً لمتابعة العمل بالمخبز، والتأكد من صرف الخبز لمستحقيه.

ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة طلخا، بشن حملة نظافة مكبرة بقرية بطرة وشوارعها لتردي سوء حالة النظافة بالقرية، مطالبا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة حل مشكلة الصرف الصحي بها.

وشدد المحافظ على ضرورة الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات وتكثيف أعمال الرقابة على الأسواق، موجها بإنذار شديد اللهجة إلى أحد بائعي الخضار والفاكهة بمدينة جمصة لعدم إعلانه عن الأسعار بأن هذا التحذير الأخير له.

كما قال محافظ الدقهلية: لن استطيع العمل منفرداً بدون مشاركة المواطنين من أجل النهوض بهذه المحافظة، من خلال الإبلاغ عن المخالفين من أصحاب المخابز وغير الملتزمين بالإعلان عن أسعار السلع والمنتجات ومختلف القطاعات.