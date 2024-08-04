 صحة غزة: 33 شهيدا و118 إصابة جراء العدوان خلال آخر 24 ساعة - بوابة الشروق
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صحة غزة: 33 شهيدا و118 إصابة جراء العدوان خلال آخر 24 ساعة

وكالة الانباء الألمانية
وكالة الانباء الألمانية
هديل هلال
نشر في: الأحد 4 أغسطس 2024 - 1:37 م | آخر تحديث: الأحد 4 أغسطس 2024 - 1:37 م

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ303 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 33 شهيدًا و118 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 39 ألفًا و583 شهيدًا و91 ألفًا و398 إصابة.

ونوهت أن عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 


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