جيش الاحتلال يطالب سكان خان يونس بإخلاء عدة أحياء فورا

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان عدة أحياء في خان يونس، جنوب قطاع غزة، بإخلائها فوراً تمهيداً لعملية عسكرية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة "إكس" إن "السكان المتواجدين في أحياء جورت اللوت، المنارة، معن، قيزان النجار، قيزان أبو رشوان، السلام، الحشاش (...) عليهم الإخلاء فوراً"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأرجع أدرعي السبب إلى ما قال إنه إطلاق حركة "حماس" صواريخ من هذه المناطق صوب إسرائيل. وبدعم أميركي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر العام الماضي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.