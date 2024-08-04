فولكروج  ورودريجيز على أعتاب الانضمام لويستهام

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اقترب نادي ويستهام يونايتد الإنجليزي من التعاقد مع الألماني نيكلاس فولكروج مهاجم بوروسيا دورتموند والأرجنتيني جويدو رودريجيز، حيث يخضع اللاعبان للكشف الطبي في صفوف الفريق.

وحصل فولكروج مهاجم منتخب ألمانيا على آذن دورتموند للتغيب عن المعسكر التدريبي لمناقشة إمكانية انتقاله لويستهام مقابل 27 مليون جنيه إسترليني (34 مليون و580 ألف دولار).

ومن المقرر أن ينتقل رودريجيز إلى ويستهام في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن ريال بيتيس الإسباني في نهاية الموسم الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) فإن فولكروج /31 عاما/ ورودريجيز /30 عاما/ سيخضعان للفحص الطبي اليوم الأحد وغدا الاثنين قبل انضمامها رسميا لويستهام.

وسجل فولكروج 16 هدفا خلال 46 مباراة مع دورتموند الموسم الماضي وساهم في بلوغ الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا ،قبل الخسارة على يد ريال مدريد.

من جانبه ساهم رودريجيز في تتويج منتخب الأرجنتين بلقب مونديال قطر 2022.

ويسعى الإسباني جولين لوبتيجي المدير الجديد الفني لويستهام لتعزيز صفوف الفريق بعد التعاقد مع كريسينسيو سامرفيل من صفوف ليدز يونايتد أمس السبت مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

وتعاقد ويستهام في وقت سابق مع المدافع ماكس كيلمان من صفوف وولفرهامبتون مقابل 40 مليون إسترليني، والحارس ويس فودرينجهام والجناح البرازيلي لويس جويليرمي.