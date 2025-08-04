المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 80 شاحنة مساعدات فقط دخلت الأحد وسط كارثة إنسانية خانقة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن 80 شاحنة مساعدات إنسانية فقط دخلت إلى قطاع غزة يوم الأحد، تعرضت غالبيتها للنهب والسرقة؛ نتيجة الفوضى الأمنية التي يُكرّسها الاحتلال بشكل ممنهج، ضمن ما بات يُعرف بسياسة «هندسة الفوضى والتجويع» الهادفة إلى تفكيك المجتمع وضرب مقومات صموده.

وأكد في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الاثنين، أن الاحتياجات الفعلية اليومية لقطاع غزة تُقدّر بما لا يقل عن 600 شاحنة إغاثة ووقود، لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة في القطاعات الصحية، والخدماتية، والغذائية، في ظل الانهيار الكامل للبنية التحتية، واستمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال.

وأدان بأشد العبارات استمرار جريمة التجويع الممنهج، وإغلاق المعابر، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، محملًا الاحتلال الإسرائيلي وحلفاءه الدوليين المسئولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة.

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفعلي لفتح المعابر بشكل دائم، وضمان تدفق المساعدات الغذائية والطبية وحليب الأطفال بكميات كافية وآمنة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المدنيين العزّل