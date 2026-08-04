حملة بالإسكندرية لملاحقة النباشين: غلق وكر مخالف ومصادرة 4 مركبات «تروسيكل»

قاد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، حملة ميدانية استهدفت ضبط الفريزة والنباشين، والقضاء على أوكار تداول نواتج الفرز العشوائي، بنطاق حيي المنتزه أول والمنتزه ثان، وذلك في إطار الجولات المفاجئة والمستمرة لفرض الانضباط، ومواجهة التعديات ومظاهر العشوائية، بالتنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية.

وشهدت الحملة، مساء أمس، تدخلًا حاسمًا بمنطقة فيكتوريا التابعة لحي المنتزه أول، حيث تم غلق العقار رقم (1) بشارع مصطفى الشاطر، وقطع المرافق عنه، بعد ثبوت استخدامه مركزًا غير مرخص لتجميع القمامة وإدارة أنشطة فرز المخلفات بالمخالفة للقانون، لما يمثله من مصدر إزعاج للسكان، وتأثير سلبي على المظهر الحضاري والبيئي للمنطقة.

كما أسفرت الحملة، بنطاق حي المنتزه ثان، عن ضبط ومصادرة 4 مركبات «تروسيكل» غير مرخصة، كانت تُستخدم في تجميع وفرز المخلفات بصورة مخالفة.

وعقب تنفيذ الحملة، باشرت الأجهزة التنفيذية المختصة، بالتعاون مع شركة نهضة مصر، أعمال رفع المخلفات والتراكمات الناتجة عن الفرز العشوائي، ونقلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأكد أيمن عطية أن الحملات المفاجئة ستتواصل بشكل مكثف حتى القضاء نهائيًا على جميع بؤر النباشين ومخازن تداول نواتج الفرز العشوائي بمختلف أحياء المحافظة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، والتصدي بكل حزم للممارسات التي تسيء إلى المظهر الحضاري لمدينة الإسكندرية.

وشارك في الحملة محمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة، ومحمود عيسى، السكرتير العام المساعد، ورؤساء حيي المنتزه أول والمنتزه ثان، وشرطة المرافق، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.