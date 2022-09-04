محمود عبدالشكور: ميرال الطحاوي نجحت في رسم الشخصيات بإحكام في «أيام الشمس المشرقة»

بدأت منذ قليل فعاليات حفل توقيع ومناقشة رواية "أيام الشمس المشرقة" للكاتبة الدكتورة ميرال الطحاوي، والصادرة عن دار العين للنشر، في مبنى قنصلية.

يناقش الرواية الناقد والكاتب الصحفي محمود عبدالشكور والناقد عادل ضرغام، بحضور الدكتورة فاطمة البودي المدير العام لدار العين للنشر.

من جانبه، قال الكاتب والناقد محمود عبدالشكور، إن الشخصيات في رواية "أيام الشمس المشرقة" تحاول ترويض الحياة، وأن العمل ككل لمؤلفته الدكتورة ميرال الطحاوي يضعنا أمام إحساس نستشعر معه بأن الإنسان لا يستطيع تغيير حياته وهو مأزق حقيقي.

وأضاف عبدالشكور، أن الكاتبة والروائية ميرال الطحاوي أحكمت رسم الشخصيات الجذابة، وأن هناك شعور عام عند مطالعة العمل بأن كل شخصية تملك من التفاصيل الثرية، ما يمكنها من أن تصنع منها روايات أخرى.

ميرال الطحاوي، هي روائية وقاصة وأكاديمية مصرية تعمل أستاذًا للأدب العربي بجامعة أريزونا، صدرت لها عدة روايات وبعض الأعمال النقدية.

نشرت ميرال الطحاوي أول أعمالها ـ وكانت مجموعة قصصية ـ سنة 1995، وفي العام التالي أصدرت روايتها الأولى "الخباء".

التحقت ميرال الطحاوي بهيئة تدريس جامعة القاهرة، ثم انتقلت في عام 2007 إلى الولايات المتحدة، حيث عملت أستاذًا مساعدًا بقسم اللغات الأجنبية بجامعة الأبالاش (بالإنجليزية: Appalachian State University)‏ في ولاية نورث كارولاينا، ومنسقًا لبرنامج اللغة العربية بالجامعة، وتعمل حاليًا أستاذًا مساعدًا بجامعة ولاية أريزونا.

حققت روايتها "بروكلين هايتس" نجاحًا نقديًا كبيرًا، وفازت عنها بجائزة نجيب محفوظ للرواية العربية، كما وصلت الرواية إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية.

حصلت على مجموعة من الجوائز من بينها: جائزة الدولة في الرواية عن روايتها الأولى الخباء، وجائزة نجيب محفوظ للرواية العربية عن روايتها "بروكلين هايتس".