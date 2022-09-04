تسود حالة من الحزن بين أبناء قرية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع محافظة المنوفية، بعد مقتل طالبة جامعية علي يد أحد جيرانها، شاب حاصل على دبلوم فني، والذي اطلق النيران عليها من فرد خرطوش من الظهر أمام منزلها، حيث فارقت الحياة.

وأكد عدد من أهالي القرية، أن الفتاة تدعي أماني الجزار، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية، ويعمل والدها مدرسا، مشيربن الى أن المتهم يدعي أحمد فتحي، حاصل علي دبلوم، ويسكن في نفس شارع القتيلة، وسبق وان تقدم لها ورفضته الأسرة، لأنها ما زالت طالبة جامعية، علاوة على كون المتهم لم يكمل تعليمه.

وعن كواليس الجريمة، كشف شهود عيان أن المتهم أطلق النار علي الفتاة من الخلف أمام منزلها، ما أدي الي سقوطها قتيله في الحال، حيث حاول الأهالي إنقاذها إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل مستشفي بركة السبع.

ووصف الكثيرون من أهالي القرية، ما حدث للمجني عليها، بأنه تكرار لسيناريو واقعة مقتل الطالبة نيرة أشرف، باختلاف بسيط وهو ان المتهم تمكن من الفرار، وما زالت جثة الفتاة مودوعة بمشرحة مستشفي بركة السبع، من أجل اصدار تقرير الطب الشرعي، لبيان ملابسات الحادث، واعداد الصفة التقريرية.

وجدير بالذكر، ان الضحية قبل ساعات من مقتلها كانت دونت منشورا علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قبل ٢٢ ساعه من مقتلها، حيث قالت "أنا شخص كويس في عين نفسي، أما عينك فحطلها قطره وسيبها فتره 🙂"، وتحولت صفحتها الي دفتر عزاء كبير من اصدقائها الذين عبروا عن صدمتهم بوفاتها، مطالبين بالدعاء لها.

وفي السياق، تجمع العشرات من أهالي "طوخ طنبشا" أمام المستشفي العام بمدينة بركة السبع، انتظارا لخروج جثمان "اماني"، لتشييعه الي مثواه الأخير بمقابر الأسرة في القرية، فيما تكثف قوات الامن بالمنوفية، من جهودها لضبط المتهم الهارب.