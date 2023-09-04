نائب رئيس وزراء الصومال: مليشيا الشباب تحتضر

أكد صالح أحمد جامع، نائب رئيس الوزراء الصومالي، أن مليشيات "الشباب الإرهابية" المرتبطة بتنظيم القاعدة تحتضر، وآن وقت التصفية ضد المتمردين.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الإثنين عن جامع قوله في تظاهرة بمحافظة بنادر، إن "الإرهاب انهزم أمام الجيش في جميع صولاته، كما بدأ قادته الفرار من عمليات القوات المسلحة، والقوات المسلحة والمقاومة الشعبية في جميع المناطق الكائنة بولايات غلمدغ، وهيرشبيلي، وجنوب الغرب، وجوبالاند".

وأضاف أن "السكان المحليين يشمون نسيم الأمن والاستقر في المناطق المحررة من بطش الإرهابيين".

ووفق الوكالة "كان الجيش الوطني تمكن أمس الأحد، من تصفية 150 عنصرا إرهابيا في صفوف مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وذلك بمنطقة دماي جنوب إقليم مدغ بوسط البلاد".