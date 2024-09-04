زاهي حواس يطلق وثيقة عودة الملكة نفرتيتي في صالون نفرتيتي الثقافي

يستضيف صالون نفرتيتي الثقافي، عالم الآثار الكبير الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، في فعالية جديدة تحت عنوان "رحلة البحث عن الملكة نفرتيتي"؛ ليكشف عن أسرار رحلة البحث عن مومياء الملكة الجميلة ومقبرتها، ويطلق وثيقة عودة رأس الملكة إلى بلدها الأم مصر، من خلال حوار مفتوح مع جمهور الحاضرين.

وتأتي هذه الفعالية تحت رعاية وزارة الثقافة ممثلة في صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الأستاذ الدكتور وليد قانوش.

ويقام الصالون، في تمام الساعة السابعة مساء السبت 7 سبتمبر بمركز إبداع قصر الأمير طاز بمنطقة السيدة زينب شارع السيوفية.

يذكر أن صالون نفرتيتي الثقافي منذ تأسيسه في مايو 2023 يناقش القضايا المتعلقة بالحضارة المصرية، وتراثها الإنساني العظيم من خلال فعاليات شهرية حوارية، ومناقشات يديرها الإذاعية وفاء عبد الحميد والصحفيات كاميليا عتريس، ومشيرة موسى، ونيفين العارف، وأماني عبد الحميد، وفتحية الدخاخني.