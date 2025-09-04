مفوض الأونروا: الوضع في غزة ومأساوي والموقف يزداد سوءا كل يوم

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، إن الوضع في غزة أصبح مأساويًا وغير قابل للحياة، منوهًا أن الموقف يزداد سوءًا يوميًا.

وأضاف خلال كلمته ضمن أعمال الدورة العادية الـ164 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، مساء الخميس، أن المجاعة اجتاحت غزة، كنتيجة مباشرة للأعمال العسكرية والحرب المستمرة دون توقف.

ونوه أن الفلسطينيين في غزة لم يعد أمامهم خيار إلا أن يموتوا جوعًا أو قتلًا، قائلًا إنهم «يعانون من ويلات الحرب ولا يستطيعون الوصول إلى كسرة الخبز».

وأشار إلى أن «الفلسطينيين يستهدفون ويعانون من جرائم الحرب يوميًا، كما يواجهون خطط التهجير المباشر والقسري».

وذكر أن «الإحصائيات المتعلقة بالإصابات والقتلى داخل القطاع صادمة»، منوهًا أن «المعاناة مستمرة للفلسطينيين على المستوى السياسي والأمني والإنساني».

ولفت إلى مقتل عدد كبير من الموظفين التابعين للوكالة خلال العلميات العسكرية، مشيرًا إلى أن «الوكالة لا تستطيع حماية موظفيها الذين يخدمون الفلسطينيون على أراضي غزة، ولا تستطيع حماية المدنيين من العمليات العسكرية».