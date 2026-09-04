البرازيل قد تتخذ تدابير مماثلة بعد تعليق الاتحاد الأوروبي لواردات البضائع البرازيلية

قالت الحكومة البرازيلية يوم الخميس إنها تدرس اتخاذ تدابير بالمثل بعد انتهاء مهلة حددها الاتحاد الأوروبي لتعليق واردات البضائع البرازيلية بسبب مخاوف بشأن استخدام المضادات الحيوية والأدوية المضادة للميكروبات في الماشية.

وقالت وزارة الزراعة في حكومة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا يوم الخميس إنها ستدرس اتخاذ تدابير بالمثل إذا لم يتم التوصل إلى حل مرضٍ.

وتابعت الوزارة في بيان لها: "أعربت السلطات البرازيلية عن استنائها من غياب الحوار قبل اعتماد هذا الإجراء،" مضيفة أن التعليق "لا يتناسب مع عمق الشراكة الاستراتيجية بين البرازيل والاتحاد الأوروبي".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن التعليق يوم الثلاثاء الماضي، على أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ بعد يومين. وصدرت البرازيل، وهي أكبر مصدر للحوم البقر في العالم، نحو 108 آلاف طن من لحوم البقر بقيمة مليار دولار تقريباً إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2025، وفقا للأرقام الحكومية.

وكان التكتل قد أعلن في مايو الماضي أنه سيشطب البرازيل من قائمة الدول المصرح لها بتصدير بعض المنتجات الحيوانية إلى التكتل، بحجة أن البرازيل فشلت في تقديم ضمانات كافية بأن إنتاجها من الماشية يستوفي معايير الاتحاد الأوروبي ضد محفزات النمو بالمضادات الحيوية والأدوية الأخرى الخاضعة للقيود.

وفي بيانها يوم الخميس، قالت وزارة الزراعة إن البرازيل "تحتفظ بالحق في اللجوء إلى الأدوات المناسبة لضمان ظروف تجارية متوازنة، بما في ذلك تدابير المعاملة بالمثل المنصوص عليها بموجب الإطار القانوني الوطني، فضلا عن الآليات ذات الصلة المحددة في اتفاقية السوق المشتركة للجنوب (ميركوسور) والاتحاد الأوروبي ونظام التجارة متعدد الأطراف".