فاجأ اللواء أشرف عبد الموجود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، الخدمات الأمنية والمرورية بعدد من المناطق الحيوية بمدينة الفيوم، خلال جولة ميدانية مفاجئة استهدفت الوقوف على مستوى الانضباط وانتظام الخدمات في أوقات الذروة.

وشملت الجولة شارع الصاغة، وشارع السنترال، وشارع المحكمة، وميدان الحواتم، حيث تابع مدير الأمن ميدانيًا الحالة الأمنية والحركة المرورية، وانتشار القوات، ومدى جاهزيتها للتعامل مع الكثافات والمواقف الطارئة.

ووجّه مدير أمن الفيوم خلال الجولة بضرورة رفع درجة الاستعداد واليقظة، وتعزيز التواجد الأمني والمروري بالمناطق ذات الكثافات، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، مع سرعة التعامل مع أي مخالفات أو معوقات تؤثر على حركة المواطنين.

وأكد على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للخدمات، وعدم الاكتفاء بالتواجد الأمني التقليدي، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع معدلات الانضباط، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وتأتي الجولة في إطار خطة مديرية أمن الفيوم لتعزيز الانتشار الأمني والمروري، ومتابعة الأداء على أرض الواقع، خاصة خلال فترات الذروة التي تشهد تكدسات وحركة مكثفة داخل المدينة.