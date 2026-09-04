تعد الأمومة بكل مراحلها منبعا لإلهام كثير من الفنانين، سواء في السينما أو الفنون التشكيلية وحتى في تصميمات الأزياء، حيث يعتبرها المبدع كنزا للتصميم والأفكار المختلفة، وتداول مستخدمو منصة "إنستجرام" تصميما حديثا لفستان يعبر عن طبقات جسد المرأة أثناء فترة الحمل.

وقد لفتت ملكة جمال أوغندا موهوزا تريڤيا إيل الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات ملكة جمال العالم 2026 في فيتنام، بعد ظهورها بفستان حمل رسالة غير تقليدية عن الأمومة والولادة القيصرية؛ فالفستان، الذي حمل اسم "Layers of Life - طبقات الحياة"، صممته المصممة الأوغندية كيشا عبدالله خصيصا لفعالية "World Designer Award"، مستوحية فكرته من الطبقات التشريحية السبع التي يمر بها الجراح خلال العملية القيصرية، وهي: "الجلد، والدهون، واللفافة، وعضلات البطن المستقيمة، والصفاق-البريتوان، وعضلة الرحم، والغشاء الأمنيوسي".

ولم يكن التصميم مجرد إطلالة استعراضية، إذ استخدمت المصممة طبقات متعددة من الأقمشة والألوان لتجسيد رحلة الولادة، بدءا من الجلد والدهون واللفافة، مرورا بعضلات البطن والصفاق، وصولا إلى عضلة الرحم والكيس الأمنيوسي الذي يحيط بالجنين.

واعتمد الفستان على تدرجات من الأبيض والأصفر والوردي والأحمر، إلى جانب طبقات من الأقمشة المنسدلة، في محاولة لتحويل البنية التشريحية للعملية القيصرية إلى عمل من أزياء الهوت كوتور، أي الأزياء التي تصمم بفكرة فنية وتصنع يدويا للتعبير عن هذه الفكرة.

وقالت مصممة الفستان لمجلة "بيبول"، إن الفكرة جاءت من رغبتها في تحويل طبقات الولادة إلى فستان، مشيرة إلى أن تجربتها الشخصية كأم حديثة كان لها دور في تشكيل التصميم، وخلال عملية البحث، جذبتها بشكل خاص الصور التي توضح الطبقات السبع المرتبطة بالولادة القيصرية، لتقرر تحويلها من مادة طبية إلى قصة تروى عبر الأزياء.

وأكدت كيشا أن الألوان والطبقات لم تستخدم للدلالة على لون البشرة أو العرق، وإنما لتمثيل مراحل وملامس وانتقالات مختلفة ضمن رحلة الولادة، ومن هنا جاء اسم "طبقات الحياة"، في إشارة إلى أن الحياة، في جوهرها تجربة إنسانية تتجاوز اللون والعرق والحدود.

وعبر منشور لها على "إنستجرام"، كتبت كيشا: "تم تصميم هذا الفستان للاحتفاء بالأنوثة، والجسم البشري، ومعجزة الحياة، وهو شيء يربطنا جميعا".

وتحول ظهور ملكة جمال أوغندا بالفستان إلى لحظة تجمع بين الموضة والتوعية، إذ قدم التصميم تصورا بصريا لما يحدث داخل جسد المرأة أثناء العملية القيصرية، وسلط الضوء على الجانب الجسدي والإنساني من تجربة الأمومة، بعيدا عن الصورة التقليدية لفساتين مسابقات الجمال.

وتشارك موهوزا تريڤيا إيل ممثلة لأوغندا في النسخة الـ73 من مهرجان ملكة جمال العالم المقام في فيتنام، حيث حظي التصميم باهتمام واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وأشاد متابعون بقدرته على تحويل تجربة الولادة إلى رسالة فنية تحمل تقديرا للأمهات وقوة أجسادهن ورحلة جلب حياة جديدة إلى العالم.

ويُعد استلهام قصص الولادة والأمومة أمرا شائعا في عالم الأزياء، وكان أحدث النماذج على ذلك مجموعة خريف 2026 بعنوان "Birthing Circle - دائرة الولادة" لمصممة الأزياء الأمريكية زوي جوستافيا آنا ويلن، مستلهمة إياها من الحمل والولادة وقدرة جسد المرأة على التغير والتحول، ووصفت ويلن المجموعة بأنها "رسالة حب إلى الجسد"، وفقا لمجلة "فوج".

كما أن المصممة اليونانية ديميترا بيتسا، مؤسسة علامة "Di Petsa"، من أبرز المصممات اللواتي جعلن جسد المرأة والأمومة والوظائف الطبيعية للجسد مصدر إلهام متكررا في أعمالهن، وفي مشروعها "The Water Broke"، تناولت بيتسا الجسد والأمومة من خلال مفاهيم الرحم والماء والسوائل الجسدية.