رغم أن معظم الدراسات العلمية الحديثة تشير إلى أن حصول الإنسان على الفيتامينات والمعادن من مصادرها الغذائية الطبيعية أفضل فإن الأمر قد يختلف لدى المسنين. تناقص القدرة على امتصاص الغذاء بصورة كاملة لدى المسنين إما بصورة طبيعية نتيجة للتقدم فى العمر أو لوجود معوقات تسببها الأمراض المزمنة قد تختم أن تضاف بعض المكملات الغذائية إلى قائمة طعام الخريف.

مجموعة فيتامينات multivitamin قد يوصى بها الأطباء، لكن هذا لا يغنى على الإطلاق عن محاولة الإضافة والتنويع فى طعام كبار السن وإضافة الخضراوات الطازجة والفاكهة ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

الألياف والأحماض الدهنية الأساسية وبعض المواد الغذائية التى لا تتوافر إلا فى النباتات يجب تناولها مباشرة من مصادرها الطبيعية.

يحتاج الأمر دائمًا إلى متابعة مع أخصائى تغذية علاجية، فكما أن المكملات الغذائية مطلوبة إلا أنها سلاح ذو حدين. يجب تناول المكملات الغذائية التى يبدى نقصها أعراضًا أو يتوقع غيابها نتيجة أسباب مرضية دون زيادة يظنها الإنسان فائدة مزدوجة.

زيادة جرعات المكملات الغذائية قد تحدث أضرارًا غير متوقعة. على سبيل المثال جرعات زائدة من الزنك تتدخل فى عملية امتصاص القلويات. بينما يقاوم الزائد من الحديد امتصاص الزنك والكالسيوم.

أهمية الطعام لا تنحسر فقط فى ارتفاع قيمته الغذائية أو تنوع مصادره أو طيب مذاقه إنما يشير العلم بقوة الآن لأثر عوامل نفسية أخرى تزيد من أهميته وتدعو إلى الاستمتاع به بصورة أكثر فاعلية.

خاصة فى تلك المرحلة العمرية التى تزيد فيها حاجة الإنسان إلى إنسان حوله. حاول أن تنظر بجديد إلى ما يحيط بالطعام من مباهج إنسانية تبدأ بالصحبة الودودة والمائدة الأنيقة والأطباق الملونة ثم الطعام الصحى البسيط المحتوى القليل السعرات.

لن تدرك هذا الأثر إلا إذا داومت على التجربة: قد تبدو رفاهية لأصحاب النظرة السطحية للأمور، لكنها عميقة إنسانية لأصحاب القلوب الحكيمة:

- حتى إذا كنت معتادًا على تناول الطعام بمفردك: اعتنِ بمائدتك أو أعد صينية طعامك بصورة بسيطة أنيقة، ولا تبدأ فى الأكل إلا بعد الانتهاء من إعدادها بصورة كاملة.

- إذا كنت تكره تناول الطعام بمفردك فلا تعزف أبدًا عن تناوله بدعوى أنك وحيد. ابحث دائمًا عن فكرة لتناول الطعام برفقة الآخرين ادعو أصدقاءك أو اذهب إليهم دائمًا ولو لوجبة واحدة فى اليوم.. اذهب لتناول غذائك فى النادى.

- اختر دائمًا من الطعام الألوان المختلفة التى تضفى بهجة على المائدة الفلفل الملون، الطماطم، الخيار، الخس، البقدونس والكسبرة ألوان الفاكهة المختلفة. تذكر أنك بحاجة إلى سعرات حرارية أقل، وهذا يعنى الكثير من الفاكهة والخضراوات.

- تفادى الملح قدر استطاعتك.. واستبدله بالأعشاب العطرية والخل. رشة من القرفة أو جوزة الطيب تحفز حاسة التذوق وتعطى غنى لما تضاف إليه من طعام.

- خمسة اختيارات يومية من الفاكهة والخضراوات الطازجة تحفز الأمعاء على العمل وتقاوم نوبات الإمساك، وقد تعاون فى دعم مقاومة الخلايا للسرطان والأمراض المزمنة.

التوت والفراولة والجزر والكنتالوب والأفوكادو والقرع العسلى اختيارات صحية جيدة للغاية فى مرحلة خريف العمر.

- قد تقل رغبة الإنسان فى خريف العمر لتناول الماء وقد يتفاداه حتى لا يضطر إلى احتياج الحمام فى فترات متقاربة. لا تلجأ إلى هذا أبدًا لما فيه من خطورة أعراض الجفاف فى المناطق الحارة وما له من خطر على الكلى. من ستة إلى ثمانية أكواب من الماء يوميًا ضرورة لك أن تضيف إليها أيضًا الشاى الأخضر والقهوة والعصائر الطبيعية.

- إذا كنت تعانى من أى مشكلات فى المضغ لا تلجأ أبدًا إلى الطعام السائل إنما عليك تناول الطعام مهروسًا واللحم مفرومًا والأسماك مع أنواع الحساء المختلفة.

- احرص دائمًا على رياضة المشى يوميًا وبعضًا من الجهد البدنى بعد مناقشته مع إخصائى العلاج الطبيعى حتى لا تبادر بحركات عنيفة قد تتسبب فى إيذاء المفاصل.

الرياضة لا تحافظ على ليونة العضلات وحركة المفاصل فقط إنما تزيد من القابلية للطعام وتحسن من الحالة المزاجية للإنسان.

- اقرأ دائمًا ما هو مكتوب من معلومات على ما تشتريه من منتجات حتى لا تشترى إلا ما يفيدك بالفعل بعيدًا عن المواد الحافظة والمنتجات عالية الصوديوم. ذلك يتيح لك اختبارًا صحيًا أفضل دائمًا.

- إذا توازن طعامك ولم يبدُ عليك أى نقص لأحد الفيتامينات المهمة قد يكون فيتامين ب١٢ هو الوحيد الذى يجب أن تحرص على تناوله إذا ما تعديت الخمسين من عمرك.

عصارة المعدة الحامضية المسئولة عن معاونة المعدة على امتصاص فيتامين ب١٢ - من اللحوم على سبيل المثال - تقل درجة حموضتها بصورة طبيعية كلما تقدم الإنسان فى العمر. لذا يقلل امتصاص الفيتامين البالغ الأهمية.

الخريف هو أجمل فصول السنة.. تبلغ فيه الطبيعة أوج نضجها وبديع حكمتها. لك عزيزى القارئ أن تعى الدرس منها ليظل خريف عمرك ممتدًا تنعم به فى ظل صحة جيدة وصحبة ودودة وألفة تستوعب ما يلم بك من أحداث. لا تنتظر حتى يهاجمك شتاء الشيخوخة، وتمسك دائمًا بخريف مفتوح يمتد إلى آخر ما ترى عيناك من أفق.