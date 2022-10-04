إندونيسيا: إيقاف مسؤولين اثنين مدى الحياة عن ممارسة كرة القدم بعد كارثة الاستاد

أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم الثلاثاء، منع اثنين من المسؤولين من ممارسة كرة القدم مدى الحياة في أعقاب حادث التدافع باستاد لكرة القدم وقع يوم السبت الماضي، والذي أسفر عن مقتل 133 شخصا ، وفقا للأرقام الرسمية.



وينتمي المسؤولان إلى نادي أريما لكرة القدم، الذي كان يستضيف المباراة المشؤومة في استاد بمقاطعة جاوة الشرقية.



كما فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد الإندونيسي لكرة القدم غرامة قدرها 250 مليون روبية (400ر16 دولار)، وحظرا على استضافة أريما أي مباريات خلال الفترة المتبقية من الموسم.



وقالت وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل على موقعها الإلكتروني إن ما لا يقل عن 37 قتيلا من الضحايا هم من القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 17 عاما.



وأضافت أن القتلى 91 من الذكور و 42 من الإناث.



وأقالت الشرطة الوطنية أمس الاثنين، قائد شرطة مالانج وأوقفت ثمانية ضباط آخرين عن العمل.



وشكلت الحكومة فريقا مستقلا مشتركا لتقصي الحقائق وسط دعوات عامة بإجراء تحقيق شامل في الكارثة.



وأمر الرئيس جوكو ويدودو بتعليق مسابقة دوري الدرجة الأولى 1 لحين إجراء عملية مراجعة.



وقال ويدودو اليوم الثلاثاء إنه يتوقع أن يكتمل التحقيق في غضون شهر.