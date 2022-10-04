 مصرع 8 أشخاص جراء إعصار «نورو» في فيتنام - بوابة الشروق
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مصرع 8 أشخاص جراء إعصار «نورو» في فيتنام

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 5:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 5:36 م

أعلنت السلطات في فيتنام، اليوم الثلاثاء، مصرع ثمانية أشخاص جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الإعصار "نورو" الذي ضرب عدة مقاطعات بوسط البلاد خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت سلطات الأرصاد المحلية إن "نورو" كان أحد أقوى الأعاصير التي تضرب البلاد منذ 20 عاما وغمر أكثر من 17 ألف مبنى، مضيفة أن منخفضا استوائيا جديدا خلال الشهر الجاري قد يؤدي إلى خسائر كبيرة ودعت الناس إلى البقاء في حالة تأهب، وذلك حسبما أوردت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).

وفي تايلاند، كشفت الحكومة عن أن ما يقرب من ثلث مقاطعات البلاد تضررت من الفيضانات الناجمة عن الإعصار، الذي خلف 3 قتلى خلال الأسبوع الماضي.

كما تعرضت بعض مناطق العاصمة بانكوك لفيضانات واسعة النطاق، وحذرت السلطات في العاصمة من أن منسوب المياه قد يرتفع أكثر خلال الأيام المقبلة.

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