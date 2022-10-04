 كيري: أمريكا تطالب بوقف مزايدة التنقيب عن النفط في غابات بحوض الكونغو - بوابة الشروق
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كيري: أمريكا تطالب بوقف مزايدة التنقيب عن النفط في غابات بحوض الكونغو

كينشاسا (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 10:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 10:20 م

حثت الولايات المتحدة، فليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية على وقف مزايدة التنقيب عن النفط في الغابات ومناطق الخث ذات الأهمية البيئية في حوض الكونغو لحماية واحدة من أهم وسائل امتصاص الغازات الكربونية من الهواء.

يذكر أن الخُث هو نباتات متفحمة توجد بالأراضي الغدقة في المناطق المعتدلة، وتتعفن ببطء في الطور الأول لتكون الفحم، وتتركب من الحزازيات ونباتات المستنقعات القصبية كالغاب والبوص، ويوجد منها نوعان يستغلان في التجارة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تشيسكيدي يتمسك بحق الكونغو في استغلال مواردها الكربونية في ظل المزايدة المثيرة للجدل لتوزيع 30 قطاع للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، حيث يمثل بعض هذه القطاعات مشكلة بيئية. وشكلت الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية مجموعة عمل من أجل مناقشة سبل حماية الغابات والمناطق العشبية في الكونغو.

وقال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري للصحفيين في العاصمة الكونغولية كينشاسا اليوم: "طلبنا منهم استبعاد بعض المساحات (من مزايدة التنقيب) لحماية الغابات".

وأضاف "نحن مقتنعون للغاية بوجود مساحة مناسبة للتنمية وخلق الوظائف والاستخدام المستدام للموارد، وفي نفس الوقت نحمي أكثر المناطق حساسية في الحوض، وهي مهمة فعلا لكل إنسان في العالم".

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