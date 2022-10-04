 مخاوف من إعصار يهدد المملكة المتحدة بعد تحذير من عاصفة رعدية - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 5:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

مخاوف من إعصار يهدد المملكة المتحدة بعد تحذير من عاصفة رعدية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 4:59 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 4:59 ص

أصدرت المملكة المتحدة تحذيرا باللون الأصفر من العواصف الرعدية ، تحسبا لوقوع أعاصير اليومين القادمين، خاصة على المناطق المطلة على المحيط الأطلنطي.
وقالت منظمة أبحاث الأعاصير والعواصف إن الأعاصير "لا يمكن استبعادها" عبر جنوب غربي إنجلترا حتى الساعة الواحدة صباح غد، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.
وأفاد أحد تحديثات الطقس على موقع أبحاث الأعاصير والعواصف الإلكتروني بأن "التكدس المنخفض عموديًا هو إلى الجنوب الغربي لجمهورية أيرلندا".
وأضاف إن توقع سقوط الأمطار الغزيرة مرتفع للغاية.
يأتي ذلك وسط تحذير من الطقس من مكتب الأرصاد الجوية بسبب المخاوف من حدوث عواصف رعدية عبر مساحات شاسعة من المملكة المتحدة.
وقال مكتب الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تتساقط الأمطار لفترة وجيزة شمالًا الليلة، لكن من المحتمل هطول الأمطار والبرد والرعد من الغد إلى الخميس.
وستشهد المناطق الجنوبية الغربية والشمالية الشرقية أكبر زخات مطر غدا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك