لماذا تسعى شركات فنلندية إلى تغيير طريقة تصنيع الملابس؟

أبرمت الشركة اتفاق شراكة مع شركة Suzano، وهي واحدة من كبرى الشركات المنتجة للب الخشب في العالم ومقرها بالبرازيل. وتقول الشركة إن تقنيات الغزل التي لديها من الممكن أيضا أن تستخدم لتصنيع ألياف جديدة من عدد من المواد الأخرى التي من الممكن تحويلها إلى لب الخشب، من قش القمح إلى بقايا الجلود.

يقول ياني بورانين أحد مؤسسي شركة Spinnova: "بالطبع حجم [الإنتاج] صغير جدا في الوقت الراهن، [لكن] خطتنا نحن و شركة Suzano هي زيادة الإنتاج في غضون السنوات العشر المقبلة ليصل إلى مليون طن سنويا".

لكنه لم يوضح تفاصيل ما سيحدث بالضبط، حيث رفض إعطاء أي تنبؤات مالية، واعترف بأن الشركة لم تقرر بعد في أي قارة سوف تبني أول مصانع إنتاجها واسع النطاق خارج فنلندا.

ومع ذلك، فإن خيوط Spinnova حظيت باهتمام دولي، واستخدمتها حتى الآن بعض ماركات الملابس مثل ماركة Marimekko الفنلندية الفاخرة، وماركات عالمية مثل North Face وBergans وAdidas.

ولدى السيد بورانين طموحات كبيرة لمنتجات ألياف Spinnova، حيث يأمل في أن تكتسب سمعة بصفتها منتجات تدوم طويلا وتحقق الاستدامة البيئية.

وفي بلدان أوروبية أخرى، هناك عدد آخر من الشركات التي تعكف على تطوير تقنيات تصنيع أنسجة معاد تدويرها، بما فيها شركة Renewcell السويدية، وشركة Britght.fiber Textile التي تعتزم افتتاح أول مصانعها في هولندا عام 2023.

لكن الخبراء يقولون إن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه تلك الشركات التي تخطط للتوسع.

تشير نينيماكي بشكل خاص إلى أن قطاع تصنيع الملابس ظل حتى وقت قصير يتحرك بصورة أبطأ من غيره من القطاعات الصناعية فيما يتعلق بتبني الاستدامة البيئية، وهو ما قد يعني تحولا أبطأ مما تتمناه شركات مثل Spinnova و Infinited Fiber.

وتضيف أنه "ليس هناك ضغوط كبيرة لتغيير النظام القائم". غير أنها تأمل في أن تؤدي القواعد الجديدة التي تهدف إلى ضمان تركيز مصنّعي الملابس على منتجات أكثر استدامة ومتانة - في الاتحاد الأوروبي على الأقل - إلى الإسراع بـ "تغيير طرق التفكير".