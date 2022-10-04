الولايات المتحدة: حزمة أسلحة إضافية لأوكرانيا بقيمة 625 مليون دولار

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أعلنت الحكومة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن حزمة إضافية من الأسلحة لأوكرانيا بقيمة إجمالية 625 مليون دولار.

وقال البيت الأبيض في بيان أن الحزمة تتضمن أنظمة متحركة لإطلاق صواريخ هيمارس وذخيرة وعربات مدرعة.

وفي اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أكد الرئيس جو بايدن أيضا "استعداد الولايات المتحدة المستمر لفرض عقوبات شديدة على أي فرد أو كيان أو دولة تقدم دعما لعملية الضم الروسية المزعومة"، بحسب البيان.

ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية ، فإن حزمة الآسلحة لأوكرانيا من مخزون وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون). ويرفع ذلك إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا منذ بداية ولاية بايدن في المنصب إلى 5ر17مليار دولار.

وتم تقديم معظم المساعدات منذ أن شنت روسيا حربها ضد أوكرانيا في الرابع والعشرين من شهرفبراير الماضي.