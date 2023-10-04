نائب محافظ الإسكندرية: الرئيس السيسي دعم المرأة بوجودها في المناصب القيادية

قالت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، إن هناك تمكين حقيقي للمرأة واهتمام جاد من الدولة لثقل مهاراتها وتعزيز قدراتها القيادية حتى تكون مؤثرة وفعالة في المنصب الذي تقوده، متابعة أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تنقل فكرة عملية عن دولاب العمل في الدولة، وكيف تدار الملفات، وكيف يكون التواصل بين الجهات الحكومية.

وأضافت جاكلين، خلال تصريحات صحفية خاصة لـ"الشروق"، أنها بجانب تخرجها من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، حصلت على دورات تدريبية في الأكاديمية الوطنية للتدريب فتحت لها مجالات من خلال منصبها، موضحة كيف تدار ملفات الدولة وكيف تناقش التحديات المختلفة.

وأعربت نائب المحافظ، عن سعادتها بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي الكامل للمرأة المصرية بوجودها في العديد من المناصب القيادية، مناشدة سيدات وفتيات مصر الاهتمام بثقل المهارات والتدريب والتأهيل حتى تكون على قدر المسئولية في منصبها الذي تقوده، والذي تعمل من خلاله على نهضة المجتمع.

وأكدت الدكتورة إيمان شرف، مدير عام العلاقات العامة بديوان عام محافظة الإسكندرية، أن التدريب يؤهل المرأة للمناصب القيادية، موضحة أنها قبل أن تتولى منصبها تلقت تدريبا لمدة 3 أسابيع في الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتدريب آخر في وزارة التنمية المحلية، وهيئة الرقابة الإدارية، ومكافحة الفساد.

وأشارت، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى المرأة ثقة غير مسبوقة أعادتها إلى عصورها الذهبية، حيث تمكنت من تولي حقائب وزارية ثقيلة، وأثبتت جدارتها وتولت منصب مستشارة الرئيس للأمن القومي، وتولت مناصب في البنك المركزي، والقضاء، والنيابة الإدارية، متابعة أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يسير على درب الرئيس في منح الثقة للقيادة النسائية، تحت مبدأ التفويض والمحاسبية، أي أن لها حرية اتخاذ القرار، ولكن تحاسب على النتائج.

ودعت شرف، المرأة المصرية، أن تستغل هذا العصر الذي فتحت فيه كل الأبواب وأتيحت مجالات تقتحمها المرأة لأول مرة، مشيرة إلى أن القيادات النسائية في محافظة الإسكندرية، سواء مديري الإدارات العامة، أو رؤساء الأحياء، أو القيادات النسائية أثبتن جدارتهن.

وأوضحت، أن برنامج "المرأة تقود" يهدف إلى دعم مهارات السيدات لتتوافق مع متطلبات سوق العمل، ويتيح فرصة أوسع للتعيين والالتحاق بالوظائف، حيث يقدم البرنامج تدريب عن المهارات الإدارية على القيادة، وإدارة المشروعات وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وواصلت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، أنها تولت المنصب وهي أصغر رئيس حي، بعد تدريب وتأهيل في الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث إن منصب رئيس الحي، هو منصب قيادي وتنفيذي وميداني، ويحتاج إلى خبرة في القيادة وسرعة حل الأزمة، والقدرة على قيادة فريق العمل والتواصل مع الجهات المعنية وغرفة العمليات، خاصة في حالة العقارات الآيلة للسقوط التي تستلزم الحلول السريعة حفاظا على أرواح المواطنين.

وأشارت خليفة، إلى أن المرأة استطاعت من خلال التدريب أن تقود بالفعل، خاصة في المحافظات التي كان يحتكرها الرجل، مشيرة إلى دورة التدريب التي تلقتها للحصول على أفضل موظفة في مسابقة التميز العربي.