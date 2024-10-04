الصحة السودانية: 19 ألف إصابة و566 حالة وفاة بوباء الكوليرا في البلاد

أعلنت وزارة الصحة السودانية يوم الخميس، عن استمرار ارتفاع حالات الإصابة بوباء الكوليرا وتجاوزها حاجز الـ 19 ألف حالة، من بينها 566 وفاة.



وأوضح بيان صادر عن مركز عمليات الطوارئ بوزارة الصحة، أنه "تم تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بالكوليرا، بالإضافة إلى حالتي وفاة في ثلاث ولايات هي كسلا، نهر النيل، والقضارف".



وأضاف البيان أن "إجمالي الإصابات بلغ 19.411 حالة، منها 566 وفاة، موزعة على 64 محلية في 11 ولاية سودانية".

من جهتها، كشفت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن زيادة ملحوظة في حالات الكوليرا، حيث بلغت 4.561 حالة، منها 101 وفاة، فيما أكد بيان الوزارة تسجيل 37 حالة إصابة جديدة بالكوليرا اليوم، مما يرفع العدد التراكمي إلى 4.561 حالة، بينها 101 وفاة، فيما لا يزال 69 مريضا يتلقون العلاج في مراكز العزل، وتعافى 4.391 شخصا.

وذكر مركز عمليات الطوارئ بوزارة الصحة أن عدد حالات الإصابة بحمى الضنك وصل إلى 773 حالة، بينها 3 وفيات، موزعة عبر 11 محلية في 4 ولايات بالبلاد.

وأشار البيان إلى تسجيل 80 إصابة جديدة بحمى الضنك يوم الأربعاء في ولايتي الخرطوم وكسلا، منها 43 حالة في محلية كرري بأم درمان، و37 حالة في محلية كسلا.

وأكدت الوزارة استمرار التدخلات لمكافحة الكوليرا، بما في ذلك معالجة الحالات في مراكز العزل، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ التدخلات على المستوى الاتحادي والمتابعة اليومية لمراكز المعالجة في الولايات المتأثرة.

وتفشت الكوليرا في السودان منذ 12 أغسطس الماضي، عقب السيول الجارفة والأمطار الغزيرة التي اجتاحت مساحات واسعة من البلاد.