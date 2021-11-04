محمد بن راشد والرئيس الإندونيسي يبحثان تعزيز العلاقات بمختلف المجالات

بحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، سبل دفع مسارات الشراكة قدما ضمن شتى القطاعات الرئيسية التي تدعم توجهات التنمية في البلدين.

حضر اللقاء - الذي عقد بمقر إكسبو دبي 2020 - الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية .

وأعرب بن راشد - ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - عن اعتزاز الإمارات بعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة القائمة بين البلدين، وتطلع بلاده إلى دفع مسارات الشراكة قدما، في ضوء تطابق وجهات النظر والرغبة المشتركة في اكتشاف المزيد من فرص الشراكة بما يرقى إلى المستوى المأمول للروابط التي تجمع بين البلدين من تطور وازدهار خلال المرحلة المقبلة.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل تطوير الشراكة بين الإمارات وإندونيسيا على خلفية العلاقات القوية التي تجمعهما على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية .

كما بحث الجانبان سبل الارتقاء بمجالات التعاون في العديد من القطاعات الحيوية التي تشكل ركائز أساسية ضمن خطط التطوير في البلدين ، بما في ذلك قطاعات الاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والخدمات المالية، والسفر والسياحة والبنية التحتية، مع التأكيد على أهمية تهيئة المجال أمام شركات القطاع الخاص في الجانبين لاكتشاف الفرص الكامنة في تلك القطاعات سواء في إندونيسيا أو الإمارات.