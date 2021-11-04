غينيا بيساو والسعودية تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث رئيس جمهورية غينيا بيساو عمر سيسكو إمبالو، مع وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السعودي أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب رئيس غينيا بيساو، خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس، في العاصمة بيساو، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، عن تطلّعه لتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، ونقلها إلى آفاقٍ أرحب، بما يحقق مصالح البلدين وتطلعات وآمال الشعبين بالمزيد من التقدم والازدهار.

ومن جهته، أكد وزير الدولة السعودي استعداد المملكة التام لبذل كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة.

وفي سياق متصل، بحث رئيس الوزراء بجمهورية غينيا بيساو نونو جوميز نابيام، مع وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السعودي، والوفد المرافق له، علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.