الصحة الجزائرية: تسجيل ١٠٥ إصابات جديدة و٤ وفيات خلال ٢٤ ساعة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل ١٠٥إصابات جديدة بفيروس كورونا، و٤ حالات وفاة، فيما تماثل ٧٨ مريضا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٠٦ آلاف و٧٥٤ حالة؛ من بينها ٨٣ حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٤١ ألفا و٨٨٩ شخصا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٥ آلاف و٩٣١ حالة ، فيما يتواجد حاليا ١٦ مريضا في العناية المركزة.

كما نوهت الوزارة الجزائرية إلى أن ٣١ ولاية من أصل ٥٨ لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ١٤ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات فيما سجلت ٣ ولايات 10 حالات فما فوق.

وأوصت وزارة الصحة الجزائرية المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد رفعت الحظر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية.