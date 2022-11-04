فريدريكسن تبدأ المحادثات بشأن تشكيل حكومة جديدة في الدنمارك

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بدأت القائمة بأعمال رئيسة وزراء الدنمارك ميتى فريدريكسن المحادثات، اليوم الجمعة، بشأن تشكيل ائتلاف جديد، عقب حل الحكومة بعد سباق انتخابي محتدم في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

والتقت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البداية بجيكوب إليمان ينسن رئيس حزب فينستر الليبرالي المحافظ.

وتخطط فريدريكسن في وقت لاحق اليوم للقاء زعماء أحزاب أخرى في مقر إقامتها الرسمي في مارينبورج، شمال كوبنهاجن، لاستكشاف احتمالات تشكيل حكومة جديدة.

وتبين مجددا في انتخابات الثلاثاء الماضي أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي هو أقوى حزب، حيث تفوق على حزب فينستر وحزب المعتدلين بقيادة رئيس الحكومة السابق لارس راسموسن.

ولدى فرز آخر الأصوات، حقق المعسكر اليساري، الذي دعم حكومة الأقلية بقيادة فريدريكسن في البرلمان، أغلبية بسيطة في اللحظة الأخيرة، مع أخذ الأصوات من جزيرتي جرينلاند وفارو في الاعتبار.

وتسعى فريدريكسن إلى تشكيل حكومة واسعة عبر الطيف السياسي، وهو شكل غير اعتيادي للحكم في الدنمارك

وذكرت فريدريكسن صباح اليوم أن الناخبين أعربوا عن رغبة واضحة في تشكيل برلمان يعمل أعضاؤه معا.