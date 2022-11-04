كوريا الجنوبية: مؤسس عملة تيرا المشفرة الهارب دو كوون ربما يكون في أوروبا

أشار ممثلو ادعاء كوريون جنوبيون إلى أن دو كوون، مؤسس عملة تيرا المشفرة، الهارب ربما يكون في أوروبا وأنهم يفحصون دليلا مزعوما بشأن التلاعب في أسعار الرموز التي ابتكرها.

وقال مكتب المدعي العام اليوم الجمعة أن التقارير المحلية، التي تفيد بأن مسؤولين حصلوا على سجلات الدردشة، التي تشير إلى تلاعب في الأسعار "ليست زائفة ".

واستخدم المكتب نفس الصياغة، عندما وجه إليه تساؤل حول صحة المقالات المحلية، التي تفيد بوجود كوون في مكان ما في أوروبا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

يشار إلى أنه لم يتضح مكان كوون، بعد أن طلب ممثلو إدعاء في سول اعتقاله، بناء على اتهامات، تشمل انتهاكات قانون أسواق رأس المال.

وكانت شركة "تيرافورم لابز بي تي إي" التي أسسها كوون، قد أنشأت عملة "تيرا يو إس دي" المستقرة والرمز الشقيق "لونا".

وذكرت كوريا الجنوبية أنه تم إصدار "إشعار أحمر" من الشرطة الدولية "الانتربول" ضده.

ونفى كوون سابقا تورطه في أي مخالفات أو أنه هارب.

كانت شركة "تيرافورم لابز" للنظام البيئي للعملات المشفرة، قد تسببت في خسائر قدرها 40 مليار دولار للمستثمرين في وقت سابق من هذا العام، ما أدى إلى انهيار عالمي في سوق العملات المشفرة.