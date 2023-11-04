قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، عبد الجليل حنجل، إن الأوضاع الصحية داخل قطاع غزة صعبة للغاية على الأصعدة كافة، مشيرا إلى خروج 25 سيارة إسعاف من الخدمة من بينها 8 تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني؛ نتيجة الاستهداف المباشر، أو بسبب نقص الوقود الحاد.

ولفت خلال تصريحات لـ «العربية» مساء السبت، إلى تعرض 50 سيارة إسعاف أخرى للضرر؛ نتيجة القصف، مشيرا إلى استشهاد أكثر من 130 كادرا صحيا من بينهم 4 مسعفين بالهلال الأحمر لقوا حتفهم بالاستهداف المباشر أثناء تأدية الخدمة بداخل سيارات الإسعاف.

وأضاف أن خدمات الإسعاف والطوارئ تتعرض إلى العديد من الانتهاكات المنافية للأعراف والقوانين الدولية أبرزها الاستهداف المباشر، فضلا أيضا عن استهداف تدمير البنية التحتية والطرق؛ بهدف إعاقة جهود فرق الإنقاذ والإسعاف في الوصول إلى المصابين والجرحى.

وأشار إلى معاناة بعض المناطق داخل القطاع في التواصل مع الإسعاف؛ نتيجة توقف خدمات الاتصالات بمحيط أكثر من منطقة، فضلا عن سقوط شبكة الاتصالات المتكرر؛ بسبب الاستهداف المتواصل، لافتا إلى إصابة 21 مسعفا من الهلال الأحمر إلى الآن، إلى جانب الكوادر التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية.

ونوه إلى خروج 16 مستشفى عن الخدمة من إجمالي 35 منشأة طبية داخل القطاع، مشيرا إلى بلوغ الطاقة الاستيعابية لبعض المستشفيات 4 إضعاف قدراتها على استقبال المرضى، لا سيما في ظل استيعابها عشرات آلاف من النازحين؛ للاحتماء داخلها من الغارات الجوية.