نائب المستشار الألماني: يجب تدمير حماس لأنها تدمر عملية السلام في الشرق الأوسط

وصف روبرت هابيك نائب المستشار الألماني أولاف شولتس الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل بأنه "إعلان حرب على العالم المتحضر".

جاء ذلك في رسالة بعث بها هابيك عبر الفيديو لتجمع مندوبي حزب الخضر(الذي ينتمي إليه هابيك) في ولاية راينلاند-بفالتس في مدينة زاربورج اليوم السبت.

وأضاف هابيك الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد أن "هذا الهجوم يتطلب عاقبة ضرورية من جانب إسرائيل، يجب بالأساس تدمير حماس لأنها تدمر عملية السلام في الشرق الأوسط".

وتابع هابيك أن "الفلسطينيين أيضا لهم الحق في أن تكون لهم دولة خاصة بهم"، مشيرا إلى أن حل الدولتين هو الرد السياسي الصحيح، ورأى هابيك أن حركة حماس ليست مهتمة بمثل هذا الحل "إنها لا تحارب من أجل أن ينال الشعب الفلسطيني دولة خاصة به. إنها تحارب من أجل الحرب. إنها تريد فرض الحرب وتدمير إسرائيل والذي لن يحدث أبدا بالطبع، بل إنها ستجلب معاناة هائلة على شعبها".

وقال إن حماس تعمل بـ"كذبة خلط كبيرة" عندما تصور أن ما تقوم به هو عرض سياسي "هذا ليس عرضا سياسيا بل إنه إعلان حرب على العالم المتحضر".

واستطرد أن إسرائيل عليها بالطبع أن تتصدى لحماس وقال إن إسرائيل ملتزمة أيضا وفقا للقانون الدولي بتقليل الضحايا وملتزمة بالمعايير الإنسانية "وهم يفعلون هذا أو سيفعلونه. كل الجهود الدبلوماسية موجهة نحو حدوث هذا الأمر".

كان هابيك قوبل بتجاوب هائل بعد نشره مؤخرا رسالة عبر الفيديو ندد فيها بمعاداة السامية، وأعرب فيها عن تضامنه مع إسرائيل؛ وحظى هابيك بقدر كبير من الاستحسان بعد نشر هذا الفيديو الذي نشرته وزارة الاقتصاد على منصة "إكس".

وندد هابيك في الفيديو بالتعديات المعادية للسامية في ألمانيا وطالب "برد سياسي صارم" على ذلك وطالب المسلمين بأن ينأوا بأنفسهم على نحو واضح عن التصريحات والمواقف المعادية للسامية.