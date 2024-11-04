الأونروا: حظر إسرائيل لعمل الوكالة قد يؤدي إلى انهيار العمل الإنساني في غزة

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من أن حظر إسرائيل لعمل الوكالة قد يؤدي إلى انهيار العمل الإنساني في غزة، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين.

وأبلغت إسرائيل رسميا الأمم المتحدة بإنهاء اتفاق التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا»، بما في ذلك في قطاع غزة الذي تمزقه الحرب.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن بلاده أبلغت رسميا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بـ«إنهاء التعاون» مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).

وأوضح دانون، في المنشور، الذي تضمن أيضا الخطاب المؤرخ أمس الأحد، والذي أرسلته وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى جوتيريش، قائلا: «على الرغم من الأدلة القاطعة التي قدمناها للأمم المتحدة والتي تثبت اختراق حماس لوكالة أونروا، فإن الأمم المتحدة لم تفعل شيئا لتصحيح الوضع».

وأضاف دانون أن «بلاده ستواصل التعاون مع المنظمات الإنسانية، لكن ليس مع المنظمات التي تروج للإرهاب ضدنا»، وفقًا لمزاعمه.

من جانبه، أصدر مجلس الأمن في وقت سابق، بيانا بالإجماع يعلن أن أي انقطاع أو تعليق لعمل وكالة «أونروا» سيكون له عواقب إنسانية خطيرة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد: «لقد تم التحقيق بشكل كامل في الاتهامات الموجهة ضد موظفي وكالة أونروا في وقت سابق من هذا العام، ولا يوجد ما يبرر قطع العلاقات مع وكالة أونروا. ويجب على إسرائيل أن تفي بالتزاماتها وتضمن للأونروا مواصلة عملها المنقذ للحياة».