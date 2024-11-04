علق الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، على منشور محمد صلاح، نجم الريدز، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي أثار ضجة كبيرة بتلميحه إلى اقتراب انتهاء رحلته في قلعة آنفيلد.

قال سلوت في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة باير ليفركوزن بدوري أبطال أوروبا:" لا أشاهد منشورات اللاعبين على إنستجرام «مواقع التواصل الاجتماعي»، لذلك أتحدث معهم".

أضاف:" محمد صلاح في مكانة جيدة للغاية في الوقت الحالي، كان دائما في ليفربول على هذا الحال وفي الوقت الحالي أيضا، ربما يمكنه نشر منشور واحد على «وسائل التواصل الاجتماعي» بعد مباراة الغد والسبت أيضا، وما يقوله عن ذلك.. ليس مهما بالنسبة لي، ولكن المهم الحديث معي، وليس تفسير الآخرين للمنشور".

واعترف سلوت بأنه كان سيجلس ويناقش مستقبل صلاح معه إذا كان على علم بالمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا:" إشارة إلى مستقبله؟ لو كان الأمر كذلك، كان يجب أن أتحدث معه عن الأمر، لكننا تحدثنا فقط عن مباراة ليفركوزن لأنهم يستحقون كل اهتمامنا في الوقت الحالي".

أتم سلوت:" لقد انتهى عقد صلاح وفيرجيل فان دايك قال شيئا أيضا، هذا الأمر سيستمر، لكن دعونا نأمل أن يحققوا الأداء المأمول".

وكان محمد صلاح قد أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قوله أنه مهما يحدث لن ينسى شعور الاحتفال بالأهداف على ملعب آنفيلد، وهو ما فسره البعض بتلميح النجم المصري للرحيل بنهاية الموسم.

ينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول بحلول يونيو 2025، ويتواجد صلاح بقوة ضمن اهتمامات الأندية السعودية وعلى رأسها اتحاد جدة الذي قدم عرضا في الانتقالات الصيفية 2023 للتعاقد مع هداف ليفربول، لكن إدارة الريدز رفطت التفريط في صلاح في هذا الوقت بعد تمسك كلوب باستمراره مع الفريق.