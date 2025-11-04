محافظ بورسعيد يبحث تطوير قصر الثقافة لتعزيز الدور المجتمعي للفنون

ناقش اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، آليات تطوير قصر ثقافة بورسعيد، وذلك في إطار الاهتمام بتعزيز دور الثقافة كأحد أدوات القوة الناعمة، وبما يتماشى مع الجهود التنموية والحضارية التي تشهدها المحافظة في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون الهيئة العامة لقصور الثقافة، ووسام العزوني، مدير عام فرع ثقافة بورسعيد، والمخرج محمد الدسوقي، حيث تم استعراض المقترحات الخاصة بتطوير قصر الثقافة من حيث البنية التحتية والبرامج والأنشطة المقدمة لأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم المجال الثقافي كأحد روافد التنمية المجتمعية، والذي يسهم في بناء الوعي وتنمية الفكر والإبداع، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه الثقافة والفنون في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء.

ووجّه اللواء محب حبشي بضرورة تكثيف الأنشطة والفعاليات الثقافية خلال الفترة المقبلة، وإتاحة الفرصة لمختلف الفئات العمرية للمشاركة في الفعاليات الفنية والأدبية والمسرحية، بما يثري الحركة الثقافية داخل مدينة بورسعيد، ويجعلها منارة للإبداع والمواهب الشابة.



