ألف سائح إسرائيلي عالقون في اليونان بسبب وقفة تضامن مع الفلسطينيين

• متظاهرون أغلقوا مخرج ميناء سودا ومنعوهم من التحرك، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت"



وجد نحو ألف إسرائيلي أنفسهم عالقين بسفينة في ميناء سودا بجزيرة كريت اليونانية، الثلاثاء، بسبب وقفة احتجاجية نظمها متظاهرون ضد الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "نحو ألف إسرائيلي تقطعت بهم السبل، عندما كانوا على متن سفينة ظهر اليوم، في ميناء سودا بجزيرة كريت اليونانية، بسبب مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين أغلقوا مخرج الميناء".

ونقلت عن أحد الركاب يوسي مانور قوله: "نزلنا من السفينة وأردنا مغادرة الميناء، لكن كان هناك نحو عشرة متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين يقفون حاملين لافتات، ويغلقون المخرج".

وأضاف: "شرطة كريت عاجزة. لقد أغلقوا البوابات، والشرطة لا تسمح لنا بالخروج".

ويعد هذا الموقف هو الأحدث في سلسلة مواقف احتجاجية شهدتها دول أوروبية خلال عامي الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية التي دعمتها الولايات المتحدة في 8 أكتوبر 2023، ضد غزة، تشهد العديد من العواصم والمدن في العالم مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين ومعارضة للإبادة.

وخلال الإبادة التي استمرت عامين قتلت إسرائيل 68 ألفا و865 فلسطينيا، وأصابت 170 ألفا و664 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.