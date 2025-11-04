وزير خارجية تركيا يزور فنلندا الثلاثاء ويبحث ملفات سياسية وعسكرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- زيارة وزير الخارجية التركي إلى فنلندا تستغرق يومين

- تشهد مباحثات بعدة مجالات أبرزها الاستثمار والتجارة والصناعات الدفاعية

- تطورات قطاع غزة والحرب الأوكرانية حاضرة خلال المباحثات

يتوجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، إلى فنلندا في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات سياسية وأمنية وعسكرية.

وأفادت مصادر بالخارجية التركية للأناضول، أن زيارة فيدان تستغرق يومين، ويلتقي فيها عدة مسؤولين على رأسهم نظيرته إلينا فالتونين، ورئيس البرلمان يو سي هالا-آهو.

وخلال الزيارة يلقي فيدان، كلمة في فعالية داخل البرلمان الفنلندي حول "التعاون التركي - الفنلندي"، كما يُتوقَّع أن يجتمع أيضًا مع أفراد الجالية التتارية في البلد الأوروبي.

وأفادت المصادر التركية، بأن فيدان سيؤكد خلال لقاءاته مع المسئولين الفنلنديين، على أهمية تعميق وتنويع العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، وخاصة في التجارة والاستثمار والصناعات الدفاعية.

ومن المقرر أن يتناول فيدان أيضا علاقات التعاون والتحالف بين تركيا وفنلندا داخل حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي.

كما ستكون الحرب الروسية الأوكرانية على طاولة المباحثات، ويؤكد فيها فيدان استعداد أنقرة للاضطلاع بدورٍ فعال في الجهود الدولية والمسارات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بوسائل سلمية، وبصورة عادلة ودائمة.

وفي سياق آخر، يؤكد فيدان، الأهمية الحيوية للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع.

وسيشدد الوزير التركي، على أهمية تسريع الجهود الدولية الرامية إلى تحسين الوضع الإنساني الهش للفلسطينيين، وإعادة إعمار قطاع غزة.

يُذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وفنلندا تأسست بموجب اتفاقية الصداقة الموقعة عام 1924.

وفي العام 2010 أطلقت تركيا وفنلندا مبادرة "الوساطة من أجل السلام" تحت مظلة الأمم المتحدة، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 1.8 مليار دولار في العام 2024.