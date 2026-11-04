زادت قيمة الواردات المصرية من سيارات الركوب «الملاكي» خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2026 بنسبة 6.8%، لتصل إلى 2.29 مليار دولار، مقابل 2.15 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 148.6 مليون دولار، وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم.

وفى الوقت نفسه، شهدت الواردات المصرية من أجزاء السيارات تراجعا خلال الـ8 أشهر الأولى من 2026 بنسبة 10%، لتسجل 629.65 مليون دولار، مقابل 700.51 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض 70.85 مليون دولار.

وبحسب النشرة، التي حصلت «الشروق» على نسخة منها، تراجعت وردات سيارات الركوب خلال أغسطس الماضي وحده، بنسبة 3.8% لتصل إلى 259.3 مليون دولار، مقابل 306.8 مليون دولار خلال أغسطس 2025، بانخفاض قدره 11.52 مليون دولار.

ووفقا للنشرة، ارتفعت واردات مصر من سيارات نقل البضائع بنسبة 24.4% خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2026، لتسجل 298.09 مليون دولار، مقابل 239.49 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 58.60 مليون دولار.

كما نمت واردات الأتوبيسات بنسبة 83.8% لتصل إلى 45.12 مليون دولار مقابل 24.54 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة 20.58 مليون دولار.

وزادت قيمة الواردات من الجرارات الكاملة بنسبة 3.3% خلال الفترة من يناير حتى أغسطس من العام الجاري، لتصل إلى 481.02 مليون دولار، مقابل 465.39 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، بزيادة 15.62 مليون دولار.

كذلك صعدت واردات السيارات المخصصة للاستخدامات الخاصة بنسبة 61% لتسجل 128.06 مليون دولار، مقابل 79.53 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 48.53 مليون دولار.

وفي المقابل، ارتفع مبيعات السيارات في السوق بمختلف قطاعاتها بنسبة 25.7% خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2026، ليبلغ نحو 135.4 ألف مركبة، مقابل 107.7 الف مركبة خلال الفترة نفسها من عام 2025، حسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

واصل قطاع سيارات الركوب "الملاكي" تصدره مبيعات سوق السيارات، بعدما سجل نموًا بنسبة 22% لتبلغ مبيعات 101.49 ألف سيارة، مقارنة بنحو 83.1 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي قطاع الشاحنات التجارية، ارتفعت المبيعات بنسبة 22.7% على أساس سنوي، لتسجل 21.85 الف شاحنة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2026، مقابل 17.81 شاحنة في الفترة المقابلة من عام 2025.

سجل قطاع حافلات الركاب "الأوتوبيسات" أعلى معدل نمو بين قطاعات سوق السيارات المصري بعدما ارتفعت مبيعاته بأكثر من 78% لتبلغ 12.1 ألف حافلة، مقابل 6.78 الف حافلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



