توصل باحثون فى جامعة واشنطن فى سانت لويس وجامعة ستانفورد إلى فائدة غير متوقعة للصوديوم الموجود فى الملح.

وقال الباحثون إن الصوديوم فى الملح قد يكون «العنصر السرى» فى تطوير مواد أفيونية أكثر أمانا لتسكين الآلام.

وذكرت مجلة «نيتشر» العلمية التى نشرت نتائج البحث، أن الجرعات الزائدة من المواد الأفيونية أودت بحياة ما يقرب من 70 ألف أمريكى فى عام 2020، ويُعزى معظمها إلى المسكنات الاصطناعية والفنتانيل.

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام «الفنتانيل» لمرضى السرطان الذين يعانون من آلام شديدة ومستمرة فى التسعينيات من القرن الماضى، إلا أن العقار وجد طريقه إلى الشوارع، حيث يتم إساءة استخدامه وتوزيعه بشكل غير قانونى.

وشبّه المعد الرئيسى للدراسة فسيفولود كاتريتش «الفنتانيل» بـ«سلاح دمار شامل» موضحا: «يدل بحثنا على أنه يمكننا إعادة تصميم الدواء بطريقة تجعلنا نحول هذا القاتل إلى مسكن أكثر أمانا مع محافظته على فعاليته«، بحسب شبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية.

ودرس كاتريتش وفريقه قدرة الصوديوم على إنتاج أدوية أكثر أمانا منذ أن وجدوها لأول مرة فى مستقبلات الأدينوزين والمواد الأفيونية منذ أكثر من 10 سنوات.

ويدعم أحدث بحث يركز على الجزيئات تم إجراؤه على الفئران وجهات نظرهم بأن الصوديوم يمكن أن يمنع الآثار الضارة للأدوية الأفيونية.