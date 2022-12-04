عمرو أديب مدافعا عن أصالة: هي الناس تاريخها يقع في 3 دقائق؟

قال الإعلامي عمرو أديب، إن حب أصالة لمصر لا يقبل القسمة على اثنين، وذلك بعد تعرضها لانتقادات بسبب تصريح لها اعتُبرت من خلالها أنها لا تقدر مصر على حد تعبير البعض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "الست دي عاشت في مصر سنين طويلة.. مينفعش نقول أصالة بتتنكر لمصر علشان جملة قالتها".

وأضاف: "أصالة عارفة مصر عملتها ايه .. أصالة بتتكلم عن مصر في كل حفلة.. هي الناس تاريخها يقع في 3 دقائق؟".

وكانت أصالة قد تعرضت لانتقادات بعد تصريحٍ لها في حفلها الأخير بموسم الرياض، عندما قالت: "اجتماعي معكم اليوم فيه كل عمري الماضي وكل عمري القادم، وهذه الليلة بداية جديدة أشكر وطني الحاضن المملكة العربية السعودية وهذه مسؤولية عظيمة وأتمنى أن أكون بقدرها دوماً وأشكر التكريم".

وخلال مداخلة مع البرنامج، عبرت المطربة أصالة، عن حبها لمصر، وقالت إنها لا تعرف سبب الهجوم الذي تعرضت لها الأيام الماضية.

وأضافت: "في الحفلة كانت حاسة بروحي بشكل كبير وكانت من أجمل الحفلات على المستوى الفني.. أنا عاطفية وأحب التعبير بالكلام والفعل .. علاقتي عاطفية وليست فنية مع الجمهور في كل الدول".

وتابعت: "بلدي مصر وولادي مصريين .. علاقتي بمصر لا يجب أن تكون محل ناقشمصر بالنسبة لي مثل بنتي شام .. كل مصري له غلاوة في قلبي".