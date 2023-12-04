مدرب جامبيا يكشف لـ «الشروق» موقفه من تدريب الزمالك

كشف البلجيكي توم سينتفيت المدير الفني لمنتخب جامبيا، حقيقة مفاوضات الزمالك معه لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

ويتواجد توم سينتفيت ضمن المرشحيمن جائزة أفضل مدرب في إفريقيا 2023، المقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في الحفل المقرر له يوم 11 ديسمبر الجاري.

وقال توم سينفيت في تصريحات خاصة لـ الشروق: " أعلم أن هناك أهتمام من جانب الزمالك للتعاقد معي خلال الفترة المقبلة، ولكن لا يوجد عرض رسمي من جانب الزمالك حتى الآن ".

وأضاف: " الزمالك أحد أفضل الأندية في أفريقيا ولكن لا أستطيع أن اتحدث سواء بالقبول أو الرفض على عرض لم يأت لي من الأساس رغم علمي برغبتهم في ذلك".

واختتم تصريحاته قائلا: "كل تركيزي حاليا مع منتخب جامبيا، واذا تلقيت عرض رسمي من الزمالك سأتخذ القرار في وقتها".