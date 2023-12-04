نهضة بركان يتصدر مجموعته بالكونفدرالية بثنائية في الملعب المالي

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تربع فريق نهضة بركان المغربي على قمة المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بفوز خارج ملعبه على الملعب المالي بنتيجة 2 / 1 اليوم الأحد.

وفي المباراة الأخرى بنفس المجموعة، فاز سيخوخون يونايتد الجنوب أفريقي على ضيفه ديابل نوار من الكونغو برازافيل بنتيجة 2 / 1، ليحقق الفريق الجنوب أفريقي انتصاره الأول في مرحلة المجموعات، وينعش حظوظه في المنافسة.

ويدين الفريق المغربي بهذا الانتصار الثمين لمهاجمه السنغالي باول باسيني الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 30 و37، بينما أحرز مامادو تراوري هدف الفريق المالي الوحيد في الدقيقة 71.

حقق نهضة بركان فوزه الثاني على التوالي بعد الفوز على سيخوخون يونايتد 2 / 0 في الجولة الأولى، ليرفع الفريق المغربي رصيده إلى ست نقاط.

أما فريق الملعب المالي لم يستغل عاملي الأرض والجمهور ليتجمد رصيده عند 3 نقاط من فوزه على ديابل نوار من 3 / 1 في الجولة الأولى.

ويتذيل ديابل نوار جدول الترتيب بدون رصيد بعدما تلقى خسارته الثانية، ويصبح مهددا بالخروج المبكر قبل مباراتيه أمام نهضة بركان في الجولتين الثالثة والرابعة.