وثّق المصور الفلسطيني معتز عزايزة، لحظة إطلاق دبابة إسرائيلية النار عليه هو وأحد زملائه في قطاع غزة.

وشوهد عزايزة في مقطع الفيديو، وهو يحاول الهرب من نيران دبابات الاحتلال برفقة المصور الصحفي يوسف الصيفي في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وكان عزايزة الذي كان يرتدي سترة الصحفي، قد وثق لحظة إطلاق النار عليه وآخرين في شارع صلاح الدين، حيث ظهرت أم وأطفالها وهم يهربون من قذائف الاحتلال، وفق شبكة الجزيرة.

المصور الفلسطيني معتز عزايزة يوثق لحظة إطلاق دبابة إسرائيلية النار عليه هو وأحد زملائه#الجزيرة_مباشر #غزة #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/l5gSqhxBIm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 4, 2023



وفي أول ديسمبر الجاري، انتهت الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت سبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما تقول أحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة إن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 15 ألفا و899 شهيدا، مع وصول عدد الجرحى لـ42 ألفًا.