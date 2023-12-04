 إنقاذ أكثر من 250 مهاجرا قبالة سواحل قبرص - بوابة الشروق
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إنقاذ أكثر من 250 مهاجرا قبالة سواحل قبرص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أثينا (د ب أ)
نشر في: الإثنين 4 ديسمبر 2023 - 6:45 م | آخر تحديث: الإثنين 4 ديسمبر 2023 - 6:45 م

أنقذ حرس السواحل القبرصي 252 مهاجرا قبالة السواحل الشرقية لجزيرة قبرص في مطلع الأسبوع.

وذكرت الإذاعة القبرصية العامة نقلا عن السلطات أن هؤلاء المهاجرين وصلوا على متن ثلاثة قوارب أبحرت من سوريا أو لبنان.

وقالت الإذاعة إنه تم اعتقال ثلاثة من المهاجرين للاشتباه في أنهم مهربون.

يذكر أن مخيمات المهاجرين في قبرص مكتظة ويتم حاليا توسيعها بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لإحصائيات الاتحاد الأوروبي، سجلت قبرص أعلى زيادة في عدد طلبات اللجوء السنوية مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى فيما يتعلق بعدد السكان في السنوات الأخيرة.


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