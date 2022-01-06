أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن قلقه إزاء احتجاز الحوثيين لسفينة إماراتية خلال إبحارها قبالة سواحل محافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، " إن احتجاز السفينة الإماراتية روابي من قبل (الحوثيين) قبالة ساحل الحديدة أمر يبعث على القلق البالغ، ويزيد ذلك من مخاطر التصعيد بشكل أكبر ويقوض الجهود الجارية لإنهاء الاقتتال وللحل السياسي للأزمة".

وطالب الاتحاد الأوروبي الحركة بـ "الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها"، داعيةً إلى "ضبط النفس لتلافي المزيد من التوترات".